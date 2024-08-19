Раскрыты подробности о захвативших в заложники сотрудников колонии в ДНР заключенных

В ДНР трое осужденных, взявших в заложники работников колонии, сидели пожизненно

Трое осужденных взяли в заложники сотрудников колонии в ДНР

Начало событий в новости Трое осужденных взяли в заложники сотрудников колонии в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) трое осужденных, взявших в заложники сотрудников колонии в Енакиево, имели пожизненные сроки за расправу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, предварительно установлено, что троим заключенным удалось выбраться из камер и заблокировать работников ФСИН.

Ранее сообщалось, что злоумышленники были пойманы. Пострадавших нет.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали.

