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13:17, 19 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о захвативших в заложники сотрудников колонии в ДНР заключенных

В ДНР трое осужденных, взявших в заложники работников колонии, сидели пожизненно
Начало событий в новости Трое осужденных взяли в заложники сотрудников колонии в ДНР

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Донецкой народной республике (ДНР) трое осужденных, взявших в заложники сотрудников колонии в Енакиево, имели пожизненные сроки за расправу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По данным канала, предварительно установлено, что троим заключенным удалось выбраться из камер и заблокировать работников ФСИН.

Ранее сообщалось, что злоумышленники были пойманы. Пострадавших нет.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали.

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      Анна Габай
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