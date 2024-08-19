Во ФСИН рассказали детали нападения заключенных на сотрудников колонии в ДНР

ФСИН: ИК-12 в Енакиево работает в штатном режиме после нападения заключенных

Раскрыты подробности о захвативших в заложники сотрудников колонии в ДНР заключенных

Начало событий в новости Раскрыты подробности о захвативших в заложники сотрудников колонии в ДНР заключенных

Исправительная колония №12 (ИК-12) в Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) работает в штатном режиме после пресечения сотрудниками противоправных действий заключенных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

По данным ведомства, 19 августа трое осужденных заблокировали сотрудников ИК, им на помощь пришли коллеги и обезвредили нападавших. В результате ЧП никто не пострадал.

19 августа сообщалось, что заключенным, отбывающим пожизненное наказание, удалось выбраться из камер и захватить сотрудников колонии. Однако их быстро скрутили.