Во ФСИН рассказали детали нападения заключенных на сотрудников колонии в ДНР

Исправительная колония №12 (ИК-12) в Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) работает в штатном режиме после пресечения сотрудниками противоправных действий заключенных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро ФСИН России.
По данным ведомства, 19 августа трое осужденных заблокировали сотрудников ИК, им на помощь пришли коллеги и обезвредили нападавших. В результате ЧП никто не пострадал.
19 августа сообщалось, что заключенным, отбывающим пожизненное наказание, удалось выбраться из камер и захватить сотрудников колонии. Однако их быстро скрутили.