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14:19, 19 августа 2024Силовые структуры

Во ФСИН рассказали детали нападения заключенных на сотрудников колонии в ДНР

ФСИН: ИК-12 в Енакиево работает в штатном режиме после нападения заключенных
Начало событий в новости Раскрыты подробности о захвативших в заложники сотрудников колонии в ДНР заключенных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Исправительная колония №12 (ИК-12) в Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) работает в штатном режиме после пресечения сотрудниками противоправных действий заключенных. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

По данным ведомства, 19 августа трое осужденных заблокировали сотрудников ИК, им на помощь пришли коллеги и обезвредили нападавших. В результате ЧП никто не пострадал.

19 августа сообщалось, что заключенным, отбывающим пожизненное наказание, удалось выбраться из камер и захватить сотрудников колонии. Однако их быстро скрутили.

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      Любовь Ширижик
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