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09:38, 19 августа 2024Из жизни

В Черном лесу нашли средневековый клад с сотнями серебряных монет

Livescience: в Германии нашли крупнейший средневековый клад с 1949 года

Фото: State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council

В немецком городе Глоттераль, расположенном на краю горного массива Шварцвальд (Черный лес), нашли сотни серебряных монет. Об этом сообщает издание Livescience.

Первые монеты нашли рабочие, прокладывавшие трубу возле плавательного бассейна. На следующий день жена домовладельца обнаружила еще одну часть клада. Спустя несколько часов место осмотрел штутгартский археолог Андреас Хаасис-Бернер и выкопал около тысячи монет. Позднее с помощью металлоискателя удалось найти еще примерно 500 монет.

Специалисты полагают, что монеты были отчеканены на территории современных Германии, Швейцарии и Франции в начале XIV века. По словам Хаасис-Бернера, это крупнейший средневековый клад, найденный в регионе с 1949 года.

Глоттераль представлял собой один из важнейших районов, где располагались рудники фрайбургских герцогов. На месте, где нашли монеты, было главное поселение рудокопов

Андреас Хаасис-Бернерархеолог
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      Олег Парамонов
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