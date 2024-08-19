В Германии заявили о фатальном сигнале для Украины

Депутат бундестага Рот: сокращение помощи будет фатальным сигналом для Украины

Сокращение военной помощи от Германии станет фатальным сигналом для Украины. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот, его слова передает N-tv.

«Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано выделение дополнительных средств на новую помощь Киеву, это станет фатальным сигналом Украине со стороны правительства Германии», — отметил политик.

17 августа газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что министр финансов Кристиан Линднер написал письмо министру обороны Борису Писториусу, в котором заявил о необходимости ограничения военной помощи Германии Украине, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. Изданию подтвердили эту информацию в бюджетном комитете бундестага. Там пояснили, что новые заказы для Украины не размещаются, поскольку «они больше не финансируются».