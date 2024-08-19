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10:25, 19 августа 2024Мир

В Германии заявили о фатальном сигнале для Украины

Депутат бундестага Рот: сокращение помощи будет фатальным сигналом для Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сокращение военной помощи от Германии станет фатальным сигналом для Украины. Об этом заявил депутат бундестага ФРГ, глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот, его слова передает N-tv.

«Если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано выделение дополнительных средств на новую помощь Киеву, это станет фатальным сигналом Украине со стороны правительства Германии», — отметил политик.

17 августа газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что министр финансов Кристиан Линднер написал письмо министру обороны Борису Писториусу, в котором заявил о необходимости ограничения военной помощи Германии Украине, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. Изданию подтвердили эту информацию в бюджетном комитете бундестага. Там пояснили, что новые заказы для Украины не размещаются, поскольку «они больше не финансируются».

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      Дарья Устьянцева
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