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09:34, 19 августа 2024Бывший СССР

В подполье рассказали о роли иностранных наемников на Украине

Лебедев: в ВСУ иностранных наемников назначают командовать мобилизованными

Фото: Viacheslav Ratynskyi / РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) назначают иностранных наемников командовать мобилизованными украинцами. Об этом со ссылкой на своих коллег заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

В ночь на 19 августа российские военные поразили пункт сбора иностранных наемников неподалеку от Киева. По словам Лебедева, находившиеся там люди также должны были занять должности командиров в подразделениях мобилизованных. Он почеркнул, что в Киеве есть несколько таких пунктов сбора.

«Их вчера собирали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям назначения. Их реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных - прим. «Ленты.ру»)», — рассказал подпольщик.

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      Александр Курбатов
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