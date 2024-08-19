Лебедев: ВС России поразили место сбора иностранных наемников в пригороде Киева

ВС России поразили место сбора иностранцев неподалеку от Киева, прибывших на Украину в роли наемников. Об этом заявил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В пригороде Киева по месту сбора иностранцев, мечтающих в Курскую область зайти и в Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с боекомплектами и "какие-то страшные пушки". Чем они страшны, и что это было, выясним по описаниям», — написал Лебедев.

Ранее пленный боец Воорженных сил Украины (ВСУ) Сергей Боченко рассказал о западных инструкторах, присутствующих на поле боя в приграничье Курской области. По его словам, иностранцы участвовали в планировании вторжения на территорию РФ.