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07:36, 19 августа 2024Бывший СССР

ВС России поразили место сбора иностранных наемников в пригороде Киева

Лебедев: ВС России поразили место сбора иностранных наемников в пригороде Киева

Фото: Gleb Garanich / Reuters

ВС России поразили место сбора иностранцев неподалеку от Киева, прибывших на Украину в роли наемников. Об этом заявил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В пригороде Киева по месту сбора иностранцев, мечтающих в Курскую область зайти и в Павлограде, на северном выезде из города, накрыли склад с боекомплектами и "какие-то страшные пушки". Чем они страшны, и что это было, выясним по описаниям», — написал Лебедев.

Ранее пленный боец Воорженных сил Украины (ВСУ) Сергей Боченко рассказал о западных инструкторах, присутствующих на поле боя в приграничье Курской области. По его словам, иностранцы участвовали в планировании вторжения на территорию РФ.

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