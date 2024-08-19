В России трехлетний ребенок упал в костер на даче и выжил

В Ленобласти трехлетний мальчик упал в костер на даче у родственников и выжил

В Волховском районе Ленинградской области трехлетний мальчик из Санкт-Петербурга упал в костер на даче у родственников и выжил. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям российского издания, все произошло в деревне Пупышево. Ребенок, находившийся на даче вместе с бабушкой, споткнулся о строящуюся дорожку и неудачно упал — его доставали из огня.

К медикам детсадовца привезли с ожогами второй и третьей степени лица, груди, живота, рук и бедра. Позже его транспортировали из волховской больницы в детскую городскую больницу № 1. Врачи оценивают состояние малыша как тяжелое, его поместили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Емельяновском районе Красноярского края трехлетний мальчик опрокинул на себя мангал. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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