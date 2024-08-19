Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:10, 19 августа 2024Моя страна

В российском регионе нашли подземные склепы

Ученые обнаружили подземные усыпальницы в Ингушетии

Кадр: АРТЕМ ПЛАТО / YouTube

Ученые нашли подземные склепы в древнем башенном поселке в Ингушетии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства российского региона.

Неизвестные усыпальницы обнаружили сотрудники местного музея-заповедника на территории архитектурного комплекса «Верхний Пуй».

Отмечается, что для сохранности их включат в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Ранее сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии обнаружили древний склеп в горном районе региона.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Командир «Ахмата» позвал российских солдат-срочников в Курскую область. Павшим он обещает место в раю

      Пророссийские политики Сербии возмутились позицией Москвы по одной причине

      Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

      Против дочерней компании «Лукойла» завели дело о завышении цен на бензин

      Минобороны показало кадры уничтожения «Вихрями» украинских бойцов и техники под Курском

      Алиев заявил о подтверждающих союзнические отношения договорах России и Азербайджана

      В США умер известный 48-летний российский бодибилдер и актер

      Внешность Собчак в леопардовом платье и шляпе оценили в сети фразой «старуха Шапокляк»

      В российском регионе десятилетний гимназист поджигал автомобили и попался

      Раскрыта новая угроза потепления в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше