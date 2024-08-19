В российском регионе нашли подземные склепы

Ученые обнаружили подземные усыпальницы в Ингушетии

Ученые нашли подземные склепы в древнем башенном поселке в Ингушетии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства российского региона.

Неизвестные усыпальницы обнаружили сотрудники местного музея-заповедника на территории архитектурного комплекса «Верхний Пуй».

Отмечается, что для сохранности их включат в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Ранее сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии обнаружили древний склеп в горном районе региона.

