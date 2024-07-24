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15:46, 24 июля 2024Моя страна

В российском регионе обнаружили древний склеп с костными останками

В башенном комплексе в Ингушетии обнаружили древний склеп

Фото: КУ «Джейрахско-Ассинcкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии обнаружили неучтенный наукой древний склеп в горном районе республики. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что специалисты из российского региона нашли неизвестный могильник в ходе планового обхода в 150 метрах к востоку от башенного комплекса «Новый Евлои».

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Найденный объект имеет почти квадратное основание — 200 на 230 сантиметров. Изнутри склеп сложен из неотесанных камней, на извести. Вход в него наполовину прикрыт каменной плитой, внутри содержатся костные останки, их сохранность удовлетворительная.

Ранее стало известно, что во время полевых работ в горах Ингушетии археологи наши монеты Золотой Орды.

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      Фариза Бацазова
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