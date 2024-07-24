В российском регионе обнаружили древний склеп с костными останками

В башенном комплексе в Ингушетии обнаружили древний склеп

Сотрудники Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ингушетии обнаружили неучтенный наукой древний склеп в горном районе республики. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что специалисты из российского региона нашли неизвестный могильник в ходе планового обхода в 150 метрах к востоку от башенного комплекса «Новый Евлои».

Найденный объект имеет почти квадратное основание — 200 на 230 сантиметров. Изнутри склеп сложен из неотесанных камней, на извести. Вход в него наполовину прикрыт каменной плитой, внутри содержатся костные останки, их сохранность удовлетворительная.

Ранее стало известно, что во время полевых работ в горах Ингушетии археологи наши монеты Золотой Орды.

