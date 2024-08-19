В США заявили о тревожном для ВСУ последствии атаки на Курскую область

MWM: потери среди элиты ВСУ в Курской области скажутся на военной мощи Украины

Потери в элитных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате атаки на Курскую область могут сильно сказаться на военной мощи страны. О тревожном для Киева последствии нападения на российский регион заявили журналисты издания Military Watch Magazine (MWM), базирующегося в США.

«Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области (...) привел экспертов к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боевую мощь страны в целом», — считают обозреватели журнала.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли за время вторжения в Курскую область более трех тысяч военнослужащих. Кроме того, российскими войсками было уничтожено 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей противника.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы России произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.