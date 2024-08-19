Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:13, 19 августа 2024Интернет и СМИ

В США заявили о тревожном для ВСУ последствии атаки на Курскую область

MWM: потери среди элиты ВСУ в Курской области скажутся на военной мощи Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Потери в элитных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в результате атаки на Курскую область могут сильно сказаться на военной мощи страны. О тревожном для Киева последствии нападения на российский регион заявили журналисты издания Military Watch Magazine (MWM), базирующегося в США.

«Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области (...) привел экспертов к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боевую мощь страны в целом», — считают обозреватели журнала.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли за время вторжения в Курскую область более трех тысяч военнослужащих. Кроме того, российскими войсками было уничтожено 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей противника.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы России произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали передислокацию на курском направлении. Чего они хотят добиться и как действует Российская армия?

      МЧС сообщило о состоянии пострадавших при взрыве на газопроводе в Стерлитамаке

      Женщина потеряла сознание в спортзале и оказалась прикована к постели

      Добряк дал жителям Покровска неделю на эвакуацию

      В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

      В МИД России заявили об обсуждении с ФРГ возврата турбины для «Северного потока»

      Звезда «Реальных пацанов» пожаловался на отсутствие ролей из-за сериала

      В Азербайджане заявили о перехвате армянского БПЛА на границе

      Звезда «Реальных пацанов» пожаловался на отсутствие ролей из-за сериала

      Российский хоккеист перешел из одного клуба НХЛ в другой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше