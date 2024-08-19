ВС России остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

Оператор расчета FPV-дронов: продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи остановили

Российская Армия остановила продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда», его слова приводит РИА Новости.

По его словам, российские военные также смогли вернуть контроль над несколькими населенными пунктами в Курской области. ВСУ при этом пытаются прорваться не только в Суджу, но и предпринимает попытки обойти часть населенных пунктов, чтобы перерезать пути на Курск.

«Соответственно, укрепляем в данный момент с помощью расчетов FPV, бьем противника, отрезаем ему тоже пути подвоза, пути передвижения техники», — рассказал собеседник агентства.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей.