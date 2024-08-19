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17:45, 19 августа 2024Экономика

«Яндекс Маркет» ввел сервисный сбор для пользователей

Сервисный сбор для пользователей «Яндекс Маркета» составил 20 рублей за заказ

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ. Сбор, как предполагается, поможет продолжать поддерживать уровень сервиса для пользователей и запускать новые решения на рынке.

Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры, а именно аренды серверного оборудования, покупки и продления лицензий на программное обеспечение, расширение ИТ-кадров и т.д., об этом сообщил представитель «Яндекс Маркета».

На первом этапе нововведение коснется пользователей из Москвы и области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Постепенно количество городов будет расширяться.

Сервисный сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю с соблюдением заявленных условий. И будет распространяться на все виды оплат и логистических схем.

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      Алена Шаповалова
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