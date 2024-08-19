Задержанный россиянин рассказал о вербовке СБУ и попал на видео

ФСБ показала видео допроса россиянина о вербовке СБУ

Россиянин, задержанный сотрудниками ФСБ в Луганской народной республике (ЛНР) за сотрудничество с украинской спецслужбой, рассказал на допросе о своей вербовке. Видео публикует ТАСС.

На кадрах мужчина говорит, что родом из Воронежской области, в 2021 году он переехал в город Южноукраинск Николаевской области Украины. В 2022 году при попытках выехать на родину сотрудники СБУ неоднократно проводили с ним беседы, угрожая лишить его вида на жительство, если он откажется от сотрудничества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»). Россиянин добровольно пошел на сотрудничество с украинской спецслужбой с целью нанесения ущерба безопасности России, отметили в УФСБ.