Совладельцу ликеро-водочных заводов в РФ ужесточили обвинение

ТАСС: совладельцу ликеро-водочных заводов Беспалову ужесточили обвинение

Cовладельцу заводов «Русский север» и «Родник и К», занимавшихся выпуском водки «Хортиця», Александру Беспалову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) ужесточили обвинение. Об этом сообщили в следственных органах, пишет ТАСС.

Расследование дела в его отношении завершено и передано в военный суд. «В окончательной редакции Беспалову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ), а также в пособничестве в содействии террористической деятельности (склонение, вербовка — статья 33 часть 5 — статья 291.1 УК РФ)», — подчеркнули следователи.

Известно, что бизнесмен признал вину во взяточничестве и активно помогал следствию.

Беспалов находится под арестом по делу о даче взятки, совершенной группой лиц. Также заинтересованными по делу компаниями выступали «Феодосийский завод коньяков и вин», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень».

По итогам судебных слушаний 100 процентов акций этих организаций, заводов «Русский север», «Стандарт качества» и «Родник и К» обращены в собственность Российской Федерации.