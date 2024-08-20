Бывшего вице-премьера Крыма отказались выпускать по УДО

В Москве суд отказался освобождать по УДО бывшего вице-премьера Крыма Казурина

Зеленоградский районный суд Москвы отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему заместителю председателя крымского правительства Олегу Казурину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защита Казурина ходатайствовала о его УДО от отбытия наказания, однако суд не удовлетворил этот запрос.

22 июня 2018 года суд в Симферополе приговорил Казурина к 11 с половиной годам лишения свободы и штрафу в 56 миллионов рублей за получение крупной взятки. По версии следствия, с августа по декабрь 2016 года чиновник получил через посредника часть взятки, общий размер которой составлял 27 миллионов рублей. За эти деньги он должен был способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика во время строительства жилья на полуострове.