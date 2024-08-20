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18:23, 20 августа 2024Путешествия

Домогательства мужчины к туристке на улице в Марокко попали на видео

Мужчина домогался незнакомой туристки на улице в Марокко и попал на видео. Кадры распространились в соцсети X (бывший Twitter).

Уточняется, что запись была сделана в городе Шефшауэн. На видео девушка сидит и гладит белого кота, а сзади из-за угла появляется мужчина. На следующем кадре он уже нависает над ней и пытается ее поцеловать. Иностранка отодвигается от марокканца, не зная, как реагировать.

Ранее швейцарец изнасиловал мальчика-подростка в туалете закусочной на Майорке, Испания. Инцидент произошел в ресторане Магалуфа, куда 17-летний британский турист попал после прогулки с друзьями.

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      Марк Успенский
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