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19:48, 20 августа 2024Силовые структуры

Информацию о задержании в российском регионе семьи с Украины опровергли

Оперштаб Кубани опроверг задержании семьи с Украины за изготовление БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Информация о задержании в Славянске-на-Кубани семьи, переехавшей с Украины, за изготовление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оказалась ложной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По их информации, сведения о задержании — «фейк и постановочный вброс», а первый раз видео с похожим текстом начало распространяться в сети еще в феврале. Тогда опубликованный ролик был передан сотрудникам правоохранительных органов, и те, в свою очередь, заверили, что фактов незаконного сбора и запуска дронов на территории района не было установлено.

Как уточняет ТАСС, ранее несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что силовики на Кубани поймали семью с Украины. Задержанных якобы заподозрили в изготовлении боевых БПЛА для совершения атак против российской стороны.

В середине июля ФСИН опровергла новость о драке арестованного участника теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) с сотрудником СИЗО «Лефортово». В ведомстве отметили, что информация о конфликте не соответствует действительности.

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      Олеся Мицкевич
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