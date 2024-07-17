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10:50, 17 июля 2024Силовые структуры

ФСИН опровергла информацию о конфликте участника теракта в «Крокусе» с сотрудником СИЗО

ФСИН опровергла новость о драке участника теракта в «Крокусе» с сотрудником СИЗО
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

ФСИН опровергла новость о драке арестованного участника теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) с сотрудником СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что информация о конфликте не соответствует действительности. Подозреваемый и обвиняемые в СИЗО содержатся в строгом соответствии с нормами законодательства. А процесс их общения с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами, отметили во ФСИН.

В СМИ сообщалось, что арестант грубо высказался об исламе в разговоре с оперативником-мусульманином. Они поругались, ссора переросла в потасовку.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

В настоящее время по делу о теракте арестованы 18 человек, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Также фигуранты дела обвиняются в участии в деятельности организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

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      Екатерина Кашурникова
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