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19:56, 16 июля 2024Силовые структуры

Участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово»

«МК»: участник теракта в «Крокусе» подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Арестованный участник теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово» из-за религии. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, арестант грубо высказался об исламе в разговоре с оперативником-мусульманином. Они поругались, ссора переросла в потасовку. После инцидента администрация СИЗО приказала сотрудникам свести к минимуму общение с подследственными. Официального подтверждения этой информации нет.

В «Лефортово» содержатся четверо напавших на концертный зал. Они находятся в разных камерах, им запрещены любые контакты между собой. Арестантов каждый день проверяют сотрудники изолятора, они осматривают камеры и принимают от обвиняемых жалобы либо заявления.

Ранее 16 июля глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая в Совете Федерации, заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран. Среди них также есть россияне. Расследование дела о теракте закончится до августа.

Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Любовь Ширижик
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