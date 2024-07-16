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09:53, 16 июля 2024Силовые структуры

Росфинмониторинг сообщил о причастности интернациональной команды к теракту в «Крокусе»

Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» организован интернациональной командой
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на выступлении в Совете Федерации, передает ТАСС.

Чиханин отметил, что в числе интернациональной команды есть также и немало россиян. Другие подробности он не стал раскрывать, так как пока еще идет следствие.

Ранее стало известно, что расследование дела о теракте в «Крокусе» закончится до августа.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.

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      Екатерина Кашурникова
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