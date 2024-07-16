Росфинмониторинг сообщил о причастности интернациональной команды к теракту в «Крокусе»

Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» организован интернациональной командой

Теракт в «Крокус Сити Холле» организовала интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на выступлении в Совете Федерации, передает ТАСС.

Чиханин отметил, что в числе интернациональной команды есть также и немало россиян. Другие подробности он не стал раскрывать, так как пока еще идет следствие.

Ранее стало известно, что расследование дела о теракте в «Крокусе» закончится до августа.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы ворвались в помещение, открыли стрельбу и подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей. После этого преступники попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области.