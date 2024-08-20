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00:51, 20 августа 2024Россия

В Риме допустили применение итальянских вооружений для ударов по Крыму

Посольство РФ в Риме: ВСУ применяют вооружения из Италии для ударов по Крыму

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Поставляемые Киеву из Италии вооружения применяются Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) и за ее пределами, пишут «Известия» со ссылкой на диппредставительство России в Риме.

Как отметили в ведомстве, оружие итальянского производства с высокой долей вероятности используется для ударов по Крыму и другим регионам России.

«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что итальянские вооружения используются ВСУ для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Донеской и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)», — допустили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Италии считают: поставки оружия Украине должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта.

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      Марина Совина
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