В Риме допустили применение итальянских вооружений для ударов по Крыму

Посольство РФ в Риме: ВСУ применяют вооружения из Италии для ударов по Крыму

Поставляемые Киеву из Италии вооружения применяются Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) и за ее пределами, пишут «Известия» со ссылкой на диппредставительство России в Риме.

Как отметили в ведомстве, оружие итальянского производства с высокой долей вероятности используется для ударов по Крыму и другим регионам России.

«Можно с высокой долей уверенности утверждать, что итальянские вооружения используются ВСУ для нанесения ударов по территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Донеской и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)», — допустили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Италии считают: поставки оружия Украине должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта.