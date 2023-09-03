В Италии высказались о поставках оружия Украине

МО Италии: поставки оружия ВСУ должны сочетаться с поиском мирных решений

В Италии считают, что поставки оружия Украине должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта. Об этом заявил глава Минобороны (МО) страны Гуидо Крозетто, пишет газета la Stampa.

«Есть две линии, которые должны идти параллельно: помощь, в том числе военная, Украине и непрекращающаяся работа по остановке конфликта», — подчеркнул чиновник. Однако Крозетто не кажется, что конфликт близится к завершению — по его словам, обе стороны пока далеки от мирного решения.

«Во всех странах, включая Украину, растет убежденность в необходимости положить конец конфликту. Проблема в том, что сказать "такова ситуация, давайте на этом остановимся" невозможно, необходимо восстановить ту Украину, которая существовала», — пояснил глава итальянского МО. При этом Крозетто считает, что первый шаг к урегулированию конфликта должна сделать Россия.

Ранее итальянский генерал Марко Бертолини заявил, что победа Украины в военном конфликте с Россией невозможна. По словам эксперта, цели Киева невыполнимы, а контрнаступление идет медленно. Бертолини уточнил, что конфликт может разрешиться только путем переговоров.

