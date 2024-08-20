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15:05, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Магазин приложений RuStore преодолел планку в 1,5 миллиарда обновлений

Пользователи RuStore обновили приложения более 1,5 миллиарда раз

Фото: Unsplash

Официальный магазин приложений RuStore преодолел планку в полтора миллиарда обновлений. Об этом стало известно из пресс-релиза RuStore, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно статистике, пользователи магазина чаще всего обновляют связанные с финансами приложения (37 процентов), полезные инструменты (13 процентов), а также приложения для покупок (7 процентов). Данные категории являются наиболее популярными в магазине.

«Возможность своевременного обновления — одно из главных преимуществ RuStore, которым пользуются владельцы более 77 миллионов устройств. Эта функция дает 10 тысячам разработчиков гибкость в настройке и разработке своих продуктов для разных групп пользователей, одновременно обеспечивая быстрый доступ к важным обновлениям», — заметил директор магазина приложений Дмитрий Панкрушев.

RuStore является официальным российским магазином мобильных приложений, который хорошо знаком пользователям Android, Harmony OS и ОС «Аврора». В данный момент его ассортимент включает более 40 тысяч игр и приложений, созданных разработчиками из 40 стран мира.

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      Наталья Анисеева
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