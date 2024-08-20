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00:34, 21 августа 2024Россия

«Мы все пехотинцы». Путин побывал в университете спецназа в Чечне и рассказал о причинах непобедимости России

Путин назвал себя пехотинцем во время поездки в университет спецназа в Чечне

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все, кто защищают интересы страны в ходе спецоперации (СВО) на Украине. Об этом он заявил на встрече с добровольцами в Российском университете спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе.

В ходе разговора глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту, что присутствующие на встрече добровольцы оснащены всей необходимой техникой и оружием. Путин одобрительно похлопал Кадырова по плечу. «Я всего лишь пехотинец», — сказал глава республики.

Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении

Владимир Путинпрезидент России

Позднее Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни Рамзан Кадыров. Во время посещения новой мечети пророка Исы в Грозном он вспомнил, что обсуждал с Ахмадом-Хаджи Кадыровым вопрос о необходимости восстанавливать столицу Чеченской республики. «Это он принял решение восстановить Грозный, это было его решение», — отметил Путин. Российский лидер указал, что сын Ахмад-Хаджи Кадырова сегодня успешно воплощает идеи отца в реальную жизнь.

Если бы у меня было еще больше таких пехотинцев, я был бы очень рад, но и один такой пехотинец много стоит

Владимир Путинпрезидент России

Путин встретился с добровольцами в университете спецназа

Во время поездки в РУС Путин встретился с добровольцами, готовящимися к отправке в зону СВО и высказался о бесстрашии российских бойцов. Российский лидер указал, что при ведении боевых действий страх необходим, но его нужно преодолевать.

Хоть бояться надо, но [мужчины-добровольцы] преодолевают все ради родины, ради наших людей

Владимир Путинпрезидент России

Также Путин назвал отправляющихся в зону СВО добровольцев причиной непобедимости России. «Пока у нас есть такие мужчины как вы, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы», — сказал он.

Глава государства понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке и встретился в командно-диспетчерском пункте с командирами чеченских спецподразделений, участвующих в СВО. Президенту показали образцы иностранного стрелкового оружия, многие из которых были получены в ходе боев на Украине. С начала СВО в университете спецназа прошли подготовку почти 19 тысяч добровольцев. В ходе обучения бойцы проходят курсы ускоренной тактической, физической, психологической, медицинской и боевой подготовки.

Путин прилетел в Чечню впервые за 13 лет

Путин прибыл в Чечню 20 августа. Рамзан Кадыров в комментарии репортеру Павлу Зарубину отметил, что глава государства не был в Чечне 13 лет. При этом политик указал на осведомленность Путина. «Президент все знает, обо всем в курсе. Ты даже сам удивляешься иногда», — заявил он. Кадыров также пообещал показать Путину все, что он пожелает.

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До визита в Чеченскую республику Путин побывал в Северной Осетии. Во время поездки он встретился с главой республики Сергеем Меняйло, а после разговора с ним вышел на улицу, чтобы пообщаться с жителями. Также российский лидер побывал в Беслане и посетил школу №1, в спортзале которой 20 лет назад террористы удерживали более 1,2 тысячи заложников.

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      Марина Совина
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