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19:00, 20 августа 2024Экономика

Назван способ наказать курящих на балконе соседей

Адвокат Карабанов: на курящих соседей нужно жаловаться в полицию

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На соседей, которые курят на балконе и доставляют дискомфорт, нужно жаловаться в полицию. Способ наказать нарушителей назвал россиянам кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Юрист напомнил, что курение в общественных местах в России запрещено — балкон и подъезд входят в их перечень. Речь идет не просто о неприятном запахе и дискомфорте других людей, а о пожарной безопасности.

«Есть определенный процент случаев возгорания, когда оно происходит именно из-за того, что люди бросают бычки, они попадают на балкон ниже, и начинается пожар. Так что эта мера связана именно с пожарной безопасностью», — пояснил Карабанов.

Если курящие соседи не реагируют на просьбы прекратить, нужно вызывать правоохранителей. Желательно снять происходящее на видео, чтобы иметь доказательства. При этом сама квартира не является общественным местом и курить в ней можно, если в доме нет единой вытяжки.

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      Нина Ташевская
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