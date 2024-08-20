Назван способ наказать курящих на балконе соседей

Адвокат Карабанов: на курящих соседей нужно жаловаться в полицию

На соседей, которые курят на балконе и доставляют дискомфорт, нужно жаловаться в полицию. Способ наказать нарушителей назвал россиянам кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Юрист напомнил, что курение в общественных местах в России запрещено — балкон и подъезд входят в их перечень. Речь идет не просто о неприятном запахе и дискомфорте других людей, а о пожарной безопасности.

«Есть определенный процент случаев возгорания, когда оно происходит именно из-за того, что люди бросают бычки, они попадают на балкон ниже, и начинается пожар. Так что эта мера связана именно с пожарной безопасностью», — пояснил Карабанов.

Если курящие соседи не реагируют на просьбы прекратить, нужно вызывать правоохранителей. Желательно снять происходящее на видео, чтобы иметь доказательства. При этом сама квартира не является общественным местом и курить в ней можно, если в доме нет единой вытяжки.