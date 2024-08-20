Некоторым бойцам СВО предложили выдавать жилье без очереди

Бойцам СВО с детьми-инвалидами предложили выдавать жилье без очереди

В Госдуму внесли законопроект о внеочередном праве на получение жилья военнослужащими, воспитывающими ребенка-инвалида. О том, что некоторым бойцам спецоперации на Украине предложили выдавать его без очереди, сообщили в Telegram-канале партии «Единая Россия».

По словам врио секретаря генсовета партии Владимира Якушева, на данный момент подобным правом обладают участники СВО, у которых есть трое и более детей, а также сотрудники Росгвардии со специальными званиями полиции и сотрудники органов внутренних дел. «Поддержка инициативы Единой России станет очередным шагом к повышению уровня социальной защищенности семей военнослужащих, воспитывающих детей-инвалидов», — заключил он.

Днем ранее стало известно, что жителям приграничных районов Курской области стали выдавать сертификаты на новое жилье.