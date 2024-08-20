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12:28, 20 августа 2024Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения пункта управления и склада ВСУ в Сумской области

Минобороны: Су-43 уничтожил пункт управления и склад ВСУ в Сумской области

Ночью 20 августа истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил пункт управления и склад с оружием и боеприпасами 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ОМБр ВСУ). Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

Уточняется, что экипаж самолета нанес удар авиационными бомбами на универсальных модулях планирования и коррекции (УМПК), уничтожив склад и пункт управления вместе командным составом и военнослужащими 47 ОМБр ВСУ.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по заводу в городе Бровары в Киевской области, где производились наполнители для снарядов реактивных систем залпового огня ВСУ.

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      Алевтина Запольская
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