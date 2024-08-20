Пасечник оценил угрозу ЛНР после атаки ВСУ на Курскую область

Пасечник: атака ВСУ на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в ЛНР

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не создала угрозы для линии фронта в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«Ситуация стабильна. У меня нет информации, что есть какая-то напряженность. Линия фронта [в ЛНР] стабильна, и предпосылок для ее изменения никаких нет», — уточнил Пасечник.

По словам главы региона, ВСУ стали часто обстреливать Кременную с использованием большого количества снарядов. Он добавил, что целями украинских военных становятся в том числе гражданские объекты. Однако на ситуации на передовой в настоящее время это не сказывается, резюмировал Пасечник.

Ранее стало известно об ухудшении положения украинских военнослужащих в Донецкой народной республике из-за переброски солдат и боеприпасов в Курскую область. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на командира артиллерийской бригады ВСУ.