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10:08, 20 августа 2024Бывший СССР

Положение ВСУ в ДНР ухудшилось из-за переброски снарядов и военных в Курскую область

Financial Times: положение ВСУ ухудшилось из-за переброски военных под Курск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Положение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) ухудшилось из-за переброски военных и снарядов в Курскую область. Об этом пишет газета Financial Times.

Один из командиров артиллерийской бригады ВСУ сообщил изданию, что одна из причин продвижения российских войск заключается в том, что Киев направляет свои немногочисленные ресурсы на север. По его словам, военнослужащие его бригады стали экономить снаряды, поскольку боеприпасы направили для использования в Курской области.

Газета сообщает, что военные по меньшей мере двадцати подразделений ВСУ принимают участие в нападении на Курскую область, притом что некоторые из них должны были находиться в резерве.

Ранее жительница курского приграничья рассказала о разрушенном украинской армией селе. По ее словам, в селе остались пожилые люди.

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      Илья Таксюр
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