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09:12, 20 августа 2024Экономика

«Почта России» отреагировала на сообщения об обысках в Германии

«Почта России»: ограничения в работе RusPost GmbH не затронут интересы клиентов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dpa / Globallookpress.com

В «Почте России» отреагировали на сообщения об обысках у ее немецкой «дочки». Ограничения в работе компании RusPost GmbH в Германии не затронут интересы клиентов, прокомментировали РБК в пресс-службе компании

Там отметили, что доставка отправлений из-за рубежа идет в обычном режиме.

Ранее Tagesspiegel сообщила, что немецкие таможенники провели обыски в коммерческих помещениях RusPost и еще одной компании — более 100 сотрудников искали имущество, которое, как указывало Главное таможенное управление Германии, не называя организаций, может быть арестовано в связи с введенным начиная с 2022 года антироссийским санкциями.

Как напоминает ТАСС, первый заграничный филиал «Почты России» открылся в 2018 году именно в ФРГ. Год спустя стало известно, что компания завершила регистрацию дочерней организации на территории Китая В феврале и марте текущего года «Почта России» приостанавливала наземную доставку посылок в 24 страны Европы. Решение объясняли «бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению».

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      Дмитрий Воронин
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