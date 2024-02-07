«Почта России» приостановила наземную доставку в Европу

«Почта России» приостановила наземную доставку в 24 страны Европы на два месяца

«Почта России» в течение двух месяцев не будет осуществлять наземную доставку посылок в 24 европейские страны. Соответствующее оповещение размещено на сайте почтового оператора.

Как пояснили в пресс-службе организации, такое решение было принято в связи с «бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению».

Уточняется, что наземная доставка была временно приостановлена в Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, а также Латвию, Эстонию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Румынию, Словакию, Словению, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию и Швецию.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о росте финансовой дыры в «Почте России». По ее словам, денежное состояние почтового оператора «очень печальное», однако никто не торопится его исправлять. Она призвала правительство срочно разработать для компании «правильную финансовую модель существования».