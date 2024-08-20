Путин поручил прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана

Путин поручил передать озабоченность матерей Беслана прокуратуре и следователям

Президент России Владимир Путин поручил передать прокуратуре и следователям то, о чем ему на встрече рассказали матери Беслана. Об этом сообщает ТАСС.

Путин сказал главе Северной Осетии Сергею Меняйло, что нужно обобщить все рассказанное матерям и дать силовикам «прям соответствующие указания». Также надо сформулировать все, что касается ведения уголовного дела, добавил глава государства.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане, в которой проходили праздничные мероприятия. Штурм произошел 3 сентября. В результате него, по официальным данным, погибли более 300 человек, а 31 террорист был ликвидирован. Путин впервые после трагедии посетил школу №1 в Беслане 20 августа 2024 года.