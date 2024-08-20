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15:55, 20 августа 2024Мир

Республиканцы испугались потерять влияние из-за Трампа

The Hill: республиканцы обеспокоились реакцией Трампа на усиление позиций Харрис

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Республиканцы в Сенате Конгресса США обеспокоились нерешительной реакцией бывшего американского лидера Дональда Трампа на усиление позицией его конкурентки Камалы Харрис, что может отразиться на их положении после ноябрьских выборов. Об этом пишет The Hill.

«Республиканцы в Сенате обеспокоены тем, что Трамп может уменьшить их шансы вернуть себе большинство и влияние в верхней палате Конгресса, поскольку он нерешительно реагирует на усиление позиций Харрис среди электората в колеблющихся штатах», — сообщает издание.

Авторы материала отметили, что сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов), активно поддерживающий Трампа, призвал его «сменить свое амплуа шоумена» на митингах и сосредоточиться на колеблющихся избирателях. Причиной является то, что Харрис «воодушевляет молодой электорат и избирателей из числа меньшинств в колеблющихся штатах».

Ранее Трамп обвинил демократов в первом в истории страны «государственном перевороте», который якобы заключается в номинации Харрис на пост кандидата в президенты США.

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      Дарья Устьянцева
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