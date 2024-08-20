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09:28, 20 августа 2024Мир

Трамп обвинил демократов в нечестной борьбе на выборах

Трамп обвинил демократов в первом в истории США «государственном перевороте»

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил демократов в первом в истории страны «государственном перевороте», который якобы заключается в номинации действующего вице-президента Камалы Харрис на пост кандидата в президенты США от Демократической партии на будущих выборах в ноябре этого года.

«Демократы впервые в истории устроили в США переворот... Демократы — угроза [американской] демократии», — написал политик, указав на то, что теперь ему якобы «придется победить сразу двух кандидатов» — действующего президента Джо Байдена и Камалу Харрис.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его соперница, действующий вице-президент Камала Харрис отказалась от проведения дебатов 4 сентября на канале Fox News. Он отметил, что не удивлен решением своего оппонента. Вместо дебатов он проведет телевизионную встречу с городским советом на площадке Fox News в Пенсильвании, чтобы ответить на вопросы избирателей.

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      Виктория Кондратьева
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