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15:00, 20 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 21 по 25 августа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный курортный регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 25 августа на полуострове ожидается аномальная жара. Максимальная температура воздуха составит 37 градусов тепла.

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Спасатели отмечают, что при таких температурных режимах возникает вероятность пожаров. В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

«Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора, — говорится в сообщении. — У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель».

Ранее власти Анапы назвали скопление водорослей на побережье обычным природным явлением. Так они прокомментировали жалобы отдыхающих на позеленевшее море.

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      Фариза Бацазова
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