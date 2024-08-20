Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 21 по 25 августа

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный курортный регион опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 по 25 августа на полуострове ожидается аномальная жара. Максимальная температура воздуха составит 37 градусов тепла.

Спасатели отмечают, что при таких температурных режимах возникает вероятность пожаров. В связи с этим сотрудники ведомства призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности.

«Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора, — говорится в сообщении. — У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель».

Ранее власти Анапы назвали скопление водорослей на побережье обычным природным явлением. Так они прокомментировали жалобы отдыхающих на позеленевшее море.

