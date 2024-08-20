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20:27, 20 августа 2024Путешествия

Россиянин не захотел бесплатно продлить отдых на Мальдивах и подал на турагентство в суд

Суд отказал в выплате не захотевшему продлить отдых на Мальдивах россиянину

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский турист не захотел бесплатно продлить отдых на Мальдивских островах во время пандемии и подал на турагентство в суд. Об этом сообщает РАПСИ.

Уточняется, что во время отпуска с семьей на Мальдивах россиянин узнал об отмене обратного рейса — тогда Росавиация рекомендовала приостановить перевозку пассажиров в Россию из-за вспышки эпидемии COVID-19. Не зная даты нового вывозного рейса, мужчина сам купил билеты себе и членам семьи за два дня до окончания поездки и вернулся на родину. Между тем компания, у которой он бронировал тур, продлила отдых своим клиентам на девять дней, после чего отправила их домой.

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В итоге россиянин потребовал взыскать с туркомпании не только уплаченную по договору сумму и стоимость новых авиабилетов, но и выплатить штраф, а также компенсировать ему моральный вред. Однако суд в выплатах туристу отказал и отправил его иск на новое рассмотрение.

В июле российские туристы решили засудить туроператора после того, как сорвались с аттракциона на отдыхе в Турции. Молодой человек упал с каната и сильно ударился спиной, после этого ему пришлось передвигаться на костылях.

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      Алина Черненко
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