Россиянка отсудила у больницы четверть миллиона рублей из-за очереди к врачу

Mash: жительница Подмосковья отсудила у больницы 250 тысяч рублей из-за очереди

Жительница Подмосковья отсудила у больницы в Светлогорске Калининградской области четверть миллиона рублей из-за очереди к врачу. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, семья из Московской области отдыхала на побережье Балтийского моря. В один из дней отпуска 13-летняя девочка почувствовала себя плохо — ее родители обратились в межрайонную больницу №1 с острой болью. Сотрудница регистратуры медицинского учреждения якобы отправила подростка в общую очередь, хотя экстренных пациентов, как правило, принимают без очереди. Семья решила не ждать и поехала в частную клинику, где их оперативно приняли.

После инцидента в межрайонной больнице родители девочки обратились в прокуратуру, а затем в суд. Родителям девочки присудили 250 тысяч рублей моральной компенсации, а главврача медучреждения обязали устранить нарушения.

Ранее в Иркутской области врачи скорой помощи предложили женщине с переломом позвоночника самостоятельно добраться до больницы, которая находится в 180 километрах от ее дома.

