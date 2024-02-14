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07:58, 14 февраля 2024Россия

В России врачи сказали женщине с переломом позвоночника самой ехать в больницу

В Усть-Уде врачи сказали женщине с переломом позвоночника самой ехать в больницу

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В поселке Усть-Уда Иркутской области врачи скорой помощи сказали женщине с переломом позвоночника самостоятельно добираться до больницы, которая находится в 180 километрах от ее дома. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Травму россиянка получила 11 февраля — она упала и ударилась спиной, в результате чего медики, которых она вызвала на дом, диагностировали у нее подозрение на перелом. Врачи сказали ехать к специалисту в соседний поселок — для обследования в медицинском учреждении женщина с мужем добиралась до него всю ночь, при этом испытывая сильные боли.

Хирург Центральной районной больницы (ЦРБ), куда прибыла пациентка, сообщил о переломе одного из позвонков и назначил лечение. Теперь женщине придется месяц провести в лежачем положении.

Сестра пострадавшей сообщила, что не понимает, почему женщине пришлось самостоятельно добираться до ЦРБ. В свою очередь, глава районной больницы Виктор Ханташкеев подчеркнул, что из Усть-Уды к ним направляют только с инсультами и травмами, полученными при ДТП. Пострадавшую россиянку должны были на скорой доставить в медучреждение по месту жительства, утверждает он.

Ранее, в октябре 2022 года, в больнице Екатеринбурга девушке посоветовали обследовать себя самой дома по видео из интернета. Это произошло, когда местная жительница проходила диспансеризацию.

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      Анастасия Шейкина
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