Российский врач посоветовала девушке обследовать себя самостоятельно по видео

В Екатеринбурге гинеколог посоветовала девушке провести обследование груди дома по видео

В больнице Екатеринбурга девушке посоветовали обследовать себя самой дома по видео из интернета. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел 8 октября в Центральной городской клинической больнице №1. Местная жительница проходила диспансеризацию. На приеме гинеколог рекомендовала ей обследовать молочные железы самостоятельно — по видео из интернета. Направление к маммологу пациентке не дали.

По ее словам, она ждала своей очереди к врачу 2,5 часа. «Уже на приеме гинеколог сказала мне: "Приходишь домой, находишь в интернете видео, как обследовать молочные железы, и сама обследуешь. Поняла меня?". Как я могу сама себя обследовать? Я ведь не врач!» — рассказала россиянка.

В Минздраве Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что пациентка может обратиться за объяснениями в администрацию поликлиники.

В августе стало известно, что в Березовском Свердловской области хирург отказался госпитализировать слепого пенсионера с острой болью в области живота.