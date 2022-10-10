Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский врач посоветовала девушке обследовать себя самостоятельно по видео

В Екатеринбурге гинеколог посоветовала девушке провести обследование груди дома по видео

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В больнице Екатеринбурга девушке посоветовали обследовать себя самой дома по видео из интернета. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает «КП-Екатеринбург».

Инцидент произошел 8 октября в Центральной городской клинической больнице №1. Местная жительница проходила диспансеризацию. На приеме гинеколог рекомендовала ей обследовать молочные железы самостоятельно — по видео из интернета. Направление к маммологу пациентке не дали.

По ее словам, она ждала своей очереди к врачу 2,5 часа. «Уже на приеме гинеколог сказала мне: "Приходишь домой, находишь в интернете видео, как обследовать молочные железы, и сама обследуешь. Поняла меня?". Как я могу сама себя обследовать? Я ведь не врач!» — рассказала россиянка.

В Минздраве Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что пациентка может обратиться за объяснениями в администрацию поликлиники.

В августе стало известно, что в Березовском Свердловской области хирург отказался госпитализировать слепого пенсионера с острой болью в области живота.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Комментарии отключены
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.