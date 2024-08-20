Офицер Джиникашвили: в атаках на Курскую область участвуют иностранные наемники

Заместитель руководителя аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили рассказал о большом числе иностранных наемников, принимающих участие в атаках на Курскую область. В беседе с «Царьградом» военный пояснил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) сражаются итальянцы, французы, румыны, грузины и поляки.

«Кого там только нет... И они получают довольствие из бюджета Украины в рамках оплаты труда иностранных специалистов», — сообщил Джиникашвили. Он указал, что бюджет страны пополняется за счет иностранных переводов, донатов и траншей, предоставленных Западом. По словам офицера, таким образом государства, пославшие в республику своих бойцов, через Киев узаконили оплату их деятельности.

В свою очередь, боец Дикой дивизии Донбасса с позывным Добрый сообщил, что всего на территорию Курской области зашли около 12 тысяч бойцов противника. Активную поддержку им оказывают бойцы из Грузии.

19 августа в Суджанском районе Курской области российские военнослужащие пленили 15 иностранных наемников. Их удалось взять в результате совместной операции нескольких подразделений при поддержке авиации. Известно, что наемники передвигались на бронемашинах НАТО.

