Стали известны подробности гибели актера в боях в Курской области

Погибший в боях в Курской области актер Евгений Шишов ушел в зону СВО добровольцем. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.
Как стало известно каналу, 42-летний артист отправился служить в феврале 2024 года, взяв себе позывной Сталкер. В последние недели Шишов участвовал в боях в Курской области, а 18 августа получил тяжелое осколочное ранение. Сообщается, что он умер при транспортировке в госпиталь.
Дома у Евгения Шишова осталась жена и 15-летняя дочь.
Ранее информацию о гибели актера подтвердили его коллеги.
Евгений Шишов известен по ролям в сериалах «Невский» и «Морские дьяволы».