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13:49, 20 августа 2024Культура

Стали известны подробности гибели актера в боях в Курской области

Погибший в боях в Курской области актер Евгений Шишов был добровольцем
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: @e.shishov

Погибший в боях в Курской области актер Евгений Шишов ушел в зону СВО добровольцем. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.

Как стало известно каналу, 42-летний артист отправился служить в феврале 2024 года, взяв себе позывной Сталкер. В последние недели Шишов участвовал в боях в Курской области, а 18 августа получил тяжелое осколочное ранение. Сообщается, что он умер при транспортировке в госпиталь.

Дома у Евгения Шишова осталась жена и 15-летняя дочь.

Ранее информацию о гибели актера подтвердили его коллеги.

Евгений Шишов известен по ролям в сериалах «Невский» и «Морские дьяволы».

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      Андрей Шеньшаков
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