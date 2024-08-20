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09:22, 20 августа 2024Путешествия

Стюардесса сделала фото на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Фото: @beautifull_cabincrews

Бортпроводница казахстанской авиакомпании Air Astana сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в темно-синих пиджаке и юбке и белой рубашке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила разноцветным шейным платком, ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью стюардессы. «Самая красивая», «Превосходная леди», «Великолепная», «Милая», «Ты выглядишь удивительно», — написали они.

Ранее неизвестный напал на бортпроводницу Air India ночью во время ее сна в отеле Radisson в Лондоне недалеко от аэропорта Хитроу. Примерно в 1:30 ночи, когда стюардесса находилась у себя в номере, злоумышленник набросился на нее с вешалкой для одежды.

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      Фариза Бацазова
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