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15:53, 20 августа 2024Путешествия

Туристка упала с шестого этажа отеля на популярном курорте Европы и не выжила

Daily Mail: британская туристка упала с шестого этажа отеля на Ибице

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom

Британская туристка упала с шестого этажа отеля на Ибице, Испания, и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 19-летняя отдыхающая проживала в четырехзвездочной гостинице для взрослых на популярном курорте Европы. Несчастный случай произошел около 3:00 утра 20 августа. Прибывшие на место медики пытались реанимировать пострадавшую, однако безуспешно.

Ведется расследование, но правоохранители предполагают, что это была случайность.

Ранее сообщалось, что на Кипре турист напился с друзьями в номере отеля, упал с балкона и не выжил. Предположительно, мужчина приземлился на землю с высоты 10 метров.

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      Марк Успенский
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