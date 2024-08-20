В Чехии заявили о развале украинского фронта в Донбассе

Forum24 заявило о развале украинского фронта в Донбассе

Обвал обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска. Об этом написало чешское издание Forum24.

Авторы статьи написали о развале украинского фронта в Донбассе. По их мнению, потеря контроля Киева над Покровском поставит под угрозу другие населенные пункты, удерживаемые ВСУ.

«Если Покровск действительно падет, то это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего российского наступления. После взятия города русские смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР», — заявили журналисты.

Ранее экс-депутат Верховной Рады страны Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил мнение, что при потере Покровска катастрофа грозит всей Украине. По его словам, сдача города остановит работу металлургии в стране.