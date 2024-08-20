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11:26, 20 августа 2024Бывший СССР

В Грузии назвали необходимым подготовиться к присоединению Абхазии и Южной Осетии

«Грузинская мечта»: нужно подготовиться к присоединению Абхазии и Южной Осетии

Фото: Алексей Ковалев / Sputnik / РИА Новости

Грузии необходимо подготовиться к присоединению Абхазии и Южной Осетии и для этого внести изменения в конституцию страны. Об этом говорится в заявлении правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает ТАСС.

В заявлении говорится о том, что одной из главных национальных задач Грузии является восстановление ее территориальной целостности. Поэтому в случае присоединения территорий мирным путем будет необходимо внести изменения в конституцию, чтобы система управления государства соответствовала новым реалиям.

В партии подчеркнули, что из-за стремительно развивающихся вокруг Грузии событий подобная ситуация может возникнуть в любое время, и власти страны должны быть готовы к такому развитию событий. Помимо этого, в «Грузинской мечте» заявили, что оппозиция может выполнять задания извне и противостоять изменениям, нацеленным на территориальную целостность государства.

«Соответственно, "Грузинской мечте" необходимо конституционное большинство, чтобы в случае необходимости никто не создал препятствий для конституционных изменений», — заключили в правящей партии.

Ранее «Грузинская мечта» заявила о намерениях запретить партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Запрет затронет и партии, образовавшиеся в результате отделения от нее.

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