В Курской области сработала система ПВО

Минобороны России отчиталось о работе ПВО в Курской области

В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По их данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 20 августа около 14:00 по московскому времени попытались атаковать объекты на территории России с применением беспилотника самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

В Курской области две недели идут бои с ВСУ. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около 2000 человек.

20 августа соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, руководитель «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. По его словам, продолжается уничтожение противника, на данный момент зачищается один из населенных пунктов.