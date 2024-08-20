В Москве мужчину избили фаллоимитатором

В Москве 19-летний мужчина избил знакомого фаллоимитатором

В московском районе Западное Дегунино мужчину избили фаллоимитатором. Об этом пишет «112» в Telegram.

Как стало известно, несколько знакомых устроили встречу, на которой также присутствовала секс-игрушка. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой 19-летний мужчина взял дилдо и начал им избивать друга. Причина конфликта не уточняется. Также неизвестно, с какой целью собиралась компания.

По информации канала, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, однако авторы поста предположили, что его переквалифицируют на статью о побоях или причинении легкого вреда здоровью.

В апреле 2023 года в подмосковной Балашихе БДСМ-оргия привела к смерти двух мигрантов, один из которых оказался гражданином Киргизии, а второй приехал из Узбекистана.Предположительно, участники вечеринки принимали наркотики.