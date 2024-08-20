В российском городе участники «Русской общины» устроили «стрелку» с таксистами

В Петербурге участники «Русской общины» решили выяснить отношения с таксистами

В Санкт-Петербурге участники объединения «Русская община» решили выяснить отношения с таксистами, приехали на «стрелку» и оказались в полиции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, события разворачивались накануне на Комендантском проспекте. Участники объединения до этого в соцсетях писали, что пришли сюда, чтобы «пресечь противоправные действия».

Националисты утверждают, что приезжие не дают работать русским водителям. Они уверяют, что полиция задержала участников объединения безосновательно.

Собеседник «Фонтанки» в полиции назвал случившееся очередной пиар-акцией петербургских националистов. Участники объединения обратились к главе Следственного комитета России с просьбой разобраться в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мигрант назначил свою цену за поездку в такси и избил пассажира за отказ платить.