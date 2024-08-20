Глава СК России дал указание возбудить дело о незаконном задержании общественников

СК: Бастрыкин дал указание возбудить дело о незаконном задержании общественников

Начало событий в новости В российском городе участники «Русской общины» устроили «стрелку» с таксистами

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело о незаконном задержании общественников в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

Кроме того, Бастрыкин дал указания предоставить доклад об установленных обстоятельствах расследования и о его результатах.

Ранее сообщалось, что речь идет об участниках объединения «Русская община». Накануне они решили выяснить отношения с таксистами, приехали на «стрелку» на Комендантский проспект для того, чтобы пресечь противоправные действия. Они утверждают, что приезжие не дают работать русским водителям. Активисты уверяют, что полиция задержала участников объединения безосновательно.

