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12:26, 20 августа 2024Силовые структуры

Глава СК России дал указание возбудить дело о незаконном задержании общественников

СК: Бастрыкин дал указание возбудить дело о незаконном задержании общественников
Начало событий в новости В российском городе участники «Русской общины» устроили «стрелку» с таксистами
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин дал указание незамедлительно возбудить уголовное дело о незаконном задержании общественников в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

Кроме того, Бастрыкин дал указания предоставить доклад об установленных обстоятельствах расследования и о его результатах.

Ранее сообщалось, что речь идет об участниках объединения «Русская община». Накануне они решили выяснить отношения с таксистами, приехали на «стрелку» на Комендантский проспект для того, чтобы пресечь противоправные действия. Они утверждают, что приезжие не дают работать русским водителям. Активисты уверяют, что полиция задержала участников объединения безосновательно.

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      Анна Габай
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