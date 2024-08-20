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13:47, 20 августа 2024Силовые структуры

Следствие возбудило уголовное дело о незаконном задержании общественников в Петербурге

В Петербурге возбуждено дело о незаконном задержании общественников
Начало событий в новости Глава СК России дал указание возбудить дело о незаконном задержании общественников

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту незаконного задержания общественников, которые хотели разобраться в причинах конфликта российских таксисов и таксистов-мигрантов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу.

Дело возбуждено по поручению главы СК России Александра Бастрыкина, по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц»). Он потребовал доклад об установленных обстоятельствах расследования и о его результатах.

Ранее сообщалось, что речь идет об участниках объединения «Русская община». Накануне члены объединения решили выяснить отношения с таксистами, приехали на «стрелку» для того, чтобы пресечь противоправные действия. Они утверждают, что приезжие не дают работать русским водителям.

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      Анна Габай
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