Следствие возбудило уголовное дело о незаконном задержании общественников в Петербурге

В Петербурге возбуждено дело о незаконном задержании общественников

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту незаконного задержания общественников, которые хотели разобраться в причинах конфликта российских таксисов и таксистов-мигрантов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу.

Дело возбуждено по поручению главы СК России Александра Бастрыкина, по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц»). Он потребовал доклад об установленных обстоятельствах расследования и о его результатах.

Ранее сообщалось, что речь идет об участниках объединения «Русская община». Накануне члены объединения решили выяснить отношения с таксистами, приехали на «стрелку» для того, чтобы пресечь противоправные действия. Они утверждают, что приезжие не дают работать русским водителям.